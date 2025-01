FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler nach einem Pre-Close-Call des Industriekonzerns zu den Resultaten für 2024 auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Das Unternehmen habe mit Blick auf die jüngste Gewinnwarnung detaillierter dargestellt, was schief gelaufen sei, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf den Rest der Autozulieferbranche ließen die Probleme kaum Rückschlüsse zu./mis/men;