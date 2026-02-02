Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
213.80CHF
2.10CHF
0.99 %
10:57:56
SWX
02.02.2026 08:58:10
Sartorius vz Buy
Sartorius vz.
214.34 CHF -0.82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest zählt den Laborausrüster zu den bei Marktteilnehmern und Analysten eher in Ungnade gefallen Unternehmen mit entsprechendem Überraschungspotenzial, wie er in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb./ag/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:24 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
275.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
231.70 €
|
Abst. Kursziel*:
18.69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
233.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.67%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
