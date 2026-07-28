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Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002

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28.07.2026 14:38:40

Sartorius Stedim Biotech Outperform

Sartorius Stedim Biotech
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sartorius Stedim nach Zahlen zum zweiten Quartal von 245 auf 230 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Ausrüster und Zulieferer der biopharmazeutischen Industrie habe beim Umsatz und beim Gewinn je Aktie leicht enttäuscht, schrieb Delphine Le Louet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die bereinigte operative Marge habe der Markterwartung entsprochen./la/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:09 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Outperform
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
230.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
165.90 € 		Abst. Kursziel*:
38.64%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Delphine Le Louet 		KGV*:
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