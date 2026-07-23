Sartorius Stedim Biotech 164.90 EUR -4.63% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Tochtergesellschaft des deutschen Laborausrüsters Sartorius habe ein Wachstum verzeichnet, das den Markterwartungen entsprochen oder diese leicht übertroffen habe, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:15 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:15 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.