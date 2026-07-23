Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002
164.90EUR
-8.00EUR
-4.63 %
14:14:14
BMN
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
23.07.2026 12:18:55
Sartorius Stedim Biotech Outperform
Sartorius Stedim Biotech
164.90 EUR -4.63%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Tochtergesellschaft des deutschen Laborausrüsters Sartorius habe ein Wachstum verzeichnet, das den Markterwartungen entsprochen oder diese leicht übertroffen habe, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Outperform
|
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
210.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
168.30 €
|
Abst. Kursziel*:
24.78%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
164.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.35%
|
Analyst Name::
Charles Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
|
07:00
|Sartorius Stedim Biotech continues positive development and expands profitable growth (EQS Group)
|
22.07.26
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.04.26
|April 2026: Experten empfehlen Sartorius Stedim Biotech-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
23.04.26