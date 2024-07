NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Sartorius Stedim Biotech mit "Underperform" und einem Kursziel von 134 Euro in die Bewertung aufgenommen. Nach dem Ende des coronagetriebenen Auftragsbooms habe das Biotech-Unternehmen nun eine lange Reise vor sich, schrieb Analystin Delphine Le Louet in einer am Montag vorliegenden Studie. Der von der Mutter Sartorius organisierte Kapitalmarkttag habe sie nicht davon überzeugt, dass es kurzfristig zu grundlegenden Veränderungen oder zu einer raschen Trendwende in der Auftragslage kommen dürfte. Die jüngsten Zahlen bestätigten die schwache Position von Stedim Biotech, während andere Unternehmen wie Danaher und Lonza bessere Ausblicke präsentiert hätten./la/jha/;