SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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SAP SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP von 205 auf 164 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Komplexität der Unternehmens-Informationssysteme (ERP) des Softwarekonzerns sei sowohl ein Vorteil als auch eine Herausforderung für die Umsetzung der KI-Strategie von SAP, schrieb Michael Briest am Sonntag. Das Kursziel sinke vor allem aus Bewertungsgründen./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
164.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
137.38 €
|
Abst. Kursziel*:
19.38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
137.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.06%
|
Analyst Name::
Michael Briest
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAP SE
|
10.07.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
10.07.26
|SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
10.07.26
|XETRA-Handel: TecDAX steigt am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
10.07.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
10.07.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schwächer (finanzen.ch)
|
10.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
10.07.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt nachmittags (finanzen.ch)
|
10.07.26
|SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Freitagmittag (finanzen.ch)
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|SAP Buy
|UBS AG
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|SAP Buy
|UBS AG
|08:15
|SAP Buy
|UBS AG
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|SAP Buy
|UBS AG
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|128.74
|1.35%
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|08:15
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|07:30
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|07:24
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|07:24
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