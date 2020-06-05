SAP Aktie 345952 / DE0007164600
SAP SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Der Anstieg des Current Cloud Backlog, also die vertraglich zugesicherten Clouderlöse in den kommenden 12 Monaten, habe am oberen Ende der Markterwartungen gelegen, schrieb Michael Briest am Donnerstag im Nachgang des Quartalsberichts und der Telefonkonferenz. SAP-Chef Christian Klein habe zudem Besserung bei der Berechenbarkeit in den vergangenen Monaten signalisiert. Die Walldorfer stapelten zwar für das Cloud-Geschäft 2025 etwas tiefer, erwarteten bis 2027 dann aber eine Belebung./rob/ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
300.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
237.95 €
|
Abst. Kursziel*:
26.08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
233.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.51%
|
Analyst Name::
Michael Briest
|
KGV*:
-
Analysen zu SAP SE
|08:13
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|07:41
|SAP Buy
|UBS AG
|07:21
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|06:26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:09
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|130.08
|42.24%
