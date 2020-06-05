Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’585 -0.2%  SPI 17’342 -0.1%  Dow 46’590 -0.7%  DAX 24’121 -0.1%  Euro 0.9248 0.1%  EStoxx50 5’650 0.2%  Gold 4’102 0.2%  Bitcoin 87’308 1.9%  Dollar 0.7977 0.3%  Öl 64.7 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Renault-Aktie schwächelt: Umsatz in schwierigem Umfeld fast wie erwartet gesteigert
Nokia-Aktie zieht zweistellig an: Erwartungen dank starker Netzwerkinfrastruktur-Geschäfte übertroffen
Volvo Car-Aktie mit Kurssprung: Autobauer verdient operativ mehr als erwartet
Galenica-Aktie legt zu: Umsatz in den ersten neun Monaten gesteigert
INFICON-Aktie in Rot: Talfahrt im dritten Quartal fortgesetzt
Suche...

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

130.08
CHF
38.63
CHF
42.24 %
05.06.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.10.2025 07:41:10

SAP SE Buy

SAP
218.54 CHF -0.77%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Der Anstieg des Current Cloud Backlog, also die vertraglich zugesicherten Clouderlöse in den kommenden 12 Monaten, habe am oberen Ende der Markterwartungen gelegen, schrieb Michael Briest am Donnerstag im Nachgang des Quartalsberichts und der Telefonkonferenz. SAP-Chef Christian Klein habe zudem Besserung bei der Berechenbarkeit in den vergangenen Monaten signalisiert. Die Walldorfer stapelten zwar für das Cloud-Geschäft 2025 etwas tiefer, erwarteten bis 2027 dann aber eine Belebung./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 12:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf SAP

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender SAP-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender SAP-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: SAP SE Buy
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
300.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
237.95 € 		Abst. Kursziel*:
26.08%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
233.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.51%
Analyst Name::
Michael Briest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAP SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:13 SAP Buy Deutsche Bank AG
07:41 SAP Buy UBS AG
07:21 SAP Overweight Barclays Capital
06:26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
06:09 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

SAP SE 130.08 42.24% SAP SE