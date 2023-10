FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Sell" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die jüngst veröffentlichten Studiendaten zum Diabetes-Medikament Tzield seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es rechne mit nur wenig Interesse in klinischen Fachkreisen, dabei laufe die Markteinführung bereits nur schleichend./tav/edh;