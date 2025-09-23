Sanofi 73.00 CHF -1.97% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet damit, dass das dritte Quartal solide verlaufen ist, und eine Bestätigung der Wachstumsziele die Markterwartungen untermauert. Dies schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht Ende Oktober./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 22:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.