Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
73.00CHF
-1.47CHF
-1.97 %
14:37:55
BRXC
25.09.2025 14:54:35
Sanofi Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet damit, dass das dritte Quartal solide verlaufen ist, und eine Bestätigung der Wachstumsziele die Markterwartungen untermauert. Dies schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht Ende Oktober./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 22:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Overweight
Unternehmen:
Sanofi S.A.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
105.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
78.43 €
Abst. Kursziel*:
33.88%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
78.11 €
Abst. Kursziel aktuell:
34.43%
Analyst Name::
Richard Vosser
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sanofi S.A.
22.09.25
|Sanofi-Aktie schwächelt: Statusbericht zu Dupixent in EU und Tolebrutinib in USA (Dow Jones)
16.09.25