Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

73.00
CHF
-1.47
CHF
-1.97 %
14:37:55
BRXC
25.09.2025 14:54:35

Sanofi Overweight

Sanofi
73.00 CHF -1.97%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet damit, dass das dritte Quartal solide verlaufen ist, und eine Bestätigung der Wachstumsziele die Markterwartungen untermauert. Dies schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht Ende Oktober./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 22:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

