22.10.2025 10:08:57

Sanofi Overweight

Sanofi
79.87 CHF 9.88%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser wertet die Erkenntnisse aus der ElevAATe-Studie mit Eforalpin am Mittwoch leicht positiv. Sanofi habe zu einem früheren Zeitpunkt einen Zulassungsantrag im zweiten Halbjahr 2026 avisiert. Diesbezüglich brauche es nun noch mehr Klarheit./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:05 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

