Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
79.87CHF
7.18CHF
9.88 %
21.10.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
22.10.2025 10:08:57
Sanofi Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser wertet die Erkenntnisse aus der ElevAATe-Studie mit Eforalpin am Mittwoch leicht positiv. Sanofi habe zu einem früheren Zeitpunkt einen Zulassungsantrag im zweiten Halbjahr 2026 avisiert. Diesbezüglich brauche es nun noch mehr Klarheit./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
85.86 €
|
Abst. Kursziel*:
22.29%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
86.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.95%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
17.10.25
|Sanofi-Aktie dennoch im Plus: Sanofi-Medikament Rezurock bei EMA durchgefallen (Dow Jones)
|
14.10.25
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sanofi-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
07.10.25