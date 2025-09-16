Sanofi 74.12 CHF -1.65% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Neue Daten zu Brivekimig zur Behandlung entzündlicher Hautkrankheiten seien gut ausgefallen, schrieb Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die aktuellen Daten zu dem Präparat erschienen freilich nicht ganz so gut wie die zum Konkurrenzprodukt Bimzelx./mf/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 07:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 07:55 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.