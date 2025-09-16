Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
74.12CHF
-1.24CHF
-1.65 %
16.09.2025
News + Analysen
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
17.09.2025 10:38:29
Sanofi Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Neue Daten zu Brivekimig zur Behandlung entzündlicher Hautkrankheiten seien gut ausgefallen, schrieb Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die aktuellen Daten zu dem Präparat erschienen freilich nicht ganz so gut wie die zum Konkurrenzprodukt Bimzelx./mf/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 07:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 07:55 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
79.46 €
|
Abst. Kursziel*:
32.14%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
79.77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.63%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
11.09.25
|Advent strikes €4.1bn deal to sell generic drugmaker Zentiva to GTCR (Financial Times)
|
10.09.25
|Diabetes-Medikament Tzield: Sanofi sichert sich Zulassung in China - Aktie in Rot (Dow Jones)
|
09.09.25