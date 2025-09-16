Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Neue Daten zu Brivekimig zur Behandlung entzündlicher Hautkrankheiten seien gut ausgefallen, schrieb Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die aktuellen Daten zu dem Präparat erschienen freilich nicht ganz so gut wie die zum Konkurrenzprodukt Bimzelx./mf/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 07:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 07:55 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

