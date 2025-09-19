Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
76.17CHF
2.05CHF
2.77 %
19.09.2025
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
22.09.2025 12:17:47
Sanofi Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 119 Euro auf "Outperform" belassen. Die US-Zulassung für Tolebrutinib verzögere sich, schrieb Florent Cespedes am Montag anlässlich der Verlängerung der MS-Studie durch die FDA um drei Monate. Dies sei nicht unüblich. Es gebe wohl Fragen zur möglichen Lebertoxizität, die aber zu klären sein sollten./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 06:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 06:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
119.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
80.21 €
|
Abst. Kursziel*:
48.36%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
80.19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.40%
|
Analyst Name::
Florent Cespedes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
16.09.25
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sanofi von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
11.09.25