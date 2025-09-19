Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

76.17
CHF
2.05
CHF
2.77 %
19.09.2025
BRXC
22.09.2025 12:17:47

Sanofi Outperform

Sanofi
76.17 CHF 2.77%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 119 Euro auf "Outperform" belassen. Die US-Zulassung für Tolebrutinib verzögere sich, schrieb Florent Cespedes am Montag anlässlich der Verlängerung der MS-Studie durch die FDA um drei Monate. Dies sei nicht unüblich. Es gebe wohl Fragen zur möglichen Lebertoxizität, die aber zu klären sein sollten./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 06:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 06:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Outperform
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
119.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
80.21 € 		Abst. Kursziel*:
48.36%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
80.19 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48.40%
Analyst Name::
Florent Cespedes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse