Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 119 Euro auf "Outperform" belassen. Die US-Zulassung für Tolebrutinib verzögere sich, schrieb Florent Cespedes am Montag anlässlich der Verlängerung der MS-Studie durch die FDA um drei Monate. Dies sei nicht unüblich. Es gebe wohl Fragen zur möglichen Lebertoxizität, die aber zu klären sein sollten./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 06:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 06:35 / UTC



