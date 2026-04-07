Sanofi 76.21 CHF 0.14% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser wertet die Ergebnisse der Phase-II-Studien zum Asthmamittel Lunsekimig als "leicht positiv und unterstützend für die weitere Entwicklung". Allerdings seien detaillierte Daten erforderlich, um die Wettbewerbsposition zu beurteilen, schrieb er am Dienstag./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 07:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 07:59 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.