Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
76.21CHF
0.11CHF
0.14 %
13:11:09
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.04.2026 11:12:00
Sanofi Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser wertet die Ergebnisse der Phase-II-Studien zum Asthmamittel Lunsekimig als "leicht positiv und unterstützend für die weitere Entwicklung". Allerdings seien detaillierte Daten erforderlich, um die Wettbewerbsposition zu beurteilen, schrieb er am Dienstag./ck/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 07:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 07:59 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 07:59 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Anzeige
Passende Hebelprodukte auf Sanofi
|Mini Futures
|Hebel
|Steigender Sanofi-Kurs
|>5
|Fallender Sanofi-Kurs
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
83.13 €
|
Abst. Kursziel*:
14.28%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
82.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.07%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
31.03.26
|März 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Sanofi-Aktie (finanzen.net)
|
31.03.26
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sanofi-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
24.03.26
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sanofi-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
17.03.26
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sanofi von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
10.03.26
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sanofi von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
03.03.26
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
28.02.26
|So schätzen Analysten die Sanofi-Aktie ein (finanzen.net)
|
27.02.26
|Sanofi-Aktie fester: Erweiterte Dupixent-Zulassung von Regeneron und Sanofi empfohlen (Dow Jones)