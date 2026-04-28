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28.04.2026 09:59:41

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Sanofi mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Emmanuel Papadakis passte seine Schätzungen für den Pharmakonzern an die ordentlichen Quartalszahlen an. Der Zwischenbericht habe bestätigt, dass weder das kurzfristige Wachstum noch die Bewertung das Problem seien, sondern das fehlende Marktvertrauen in die Strategie sowie die Forschungs- und Entwicklungskompetenz, schrieb er in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Antworten auf diese Fragen erwartet Papadakis von der neuen Konzernchefin, die in Kürze ihr Amt antritt, erst vor oder um den Veröffentlichungstermin für die Zweitquartalszahlen herum. Die Skepsis der Anleger bezüglich der neuen Führung sei in der jüngsten Kursentwicklung der Aktie schon deutlich geworden. Die Dividendenrendite von 5,5 Prozent beinhalte ein angesichts der niedrigen Erwartungen tolerables Chance-Risiko-Verhältnis./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
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