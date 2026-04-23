Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
74.89CHF
2.42CHF
3.34 %
17:06:37
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
23.04.2026 15:17:58
Sanofi Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sanofi nach der Vorlage von Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) des Pharmakonzerns hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Jahresausblick sei bestätigt worden./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Equal Weight
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
85.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
82.66 €
|
Abst. Kursziel*:
2.83%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
81.67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.08%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|15:17
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|12:04
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|15:17
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|12:04
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|12:04
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|15:17
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|11:22
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|75.18
|3.74%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:21
|
DZ BANK
EssilorLuxottica Kaufen
|16:10
|
UBS AG
Apple Neutral
|15:49
|
DZ BANK
L'Oréal Kaufen
|15:47
|
DZ BANK
Lufthansa Halten
|15:44
|
UBS AG
Tesla Neutral
|15:39
|
JP Morgan Chase & Co.
AstraZeneca Overweight
|15:34
|
Barclays Capital
STMicroelectronics Underweight