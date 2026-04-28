NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sanofi von 110 auf 107 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die neue Chefin habe zwar bei der Merck KGaA eine durchwachsene Zeit gehabt, schrieb Justin Smith am Montag. Bei den Franzosen finde sie jedoch bessere Voraussetzungen vor, denn die Großaktionäre seien offenbar für Veränderungen. Smith hob seine Schätzungen bis 2030 aufgrund besserer Margen an./rob/ag;