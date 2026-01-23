Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

73.28
CHF
-0.50
CHF
-0.68 %
14:24:10
BRXC
23.01.2026 12:59:02

Sanofi Equal Weight

Sanofi
73.28 CHF -0.68%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Sanofi auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die neuesten Studiendaten des Pharmakonzerns zu Amlitelimab seien gemischt ausgefallen, was insgesamt negativ aufgenommen werden dürfte, schrieb James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:41 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

