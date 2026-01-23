Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
73.28CHF
-0.50CHF
-0.68 %
14:24:10
BRXC
23.01.2026 12:59:02
Sanofi Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Sanofi auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die neuesten Studiendaten des Pharmakonzerns zu Amlitelimab seien gemischt ausgefallen, was insgesamt negativ aufgenommen werden dürfte, schrieb James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Equal Weight
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
85.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
79.29 €
|
Abst. Kursziel*:
7.20%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
79.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.13%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
