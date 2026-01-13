Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
Sanofi Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Pharmabranche sowie das Jahr 2026. Die Signale der meisten Konzerne für das neue Jahr dürften die Markterwartungen allenfalls moderat verändern, so der Experte. Bei Novo Nordisk sieht er jedoch Korrekturrisiken für den operativen Ergebniskonsens. Auch damit werde allerdings schon recht einhellig gerechnet./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Equal Weight
Unternehmen:
Sanofi S.A.
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
85.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
82.13 €
Abst. Kursziel*:
3.49%
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
81.96 €
Abst. Kursziel aktuell:
3.71%
Analyst Name::
James Gordon
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
06.01.26
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sanofi von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
05.01.26
|Sanofi-Aktie dennoch leichter: FDA prüft Ausweitung von Tzield für Kleinkinder (Dow Jones)
31.12.25
|Sanofi-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember (finanzen.net)
30.12.25
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sanofi von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
29.12.25
|Sanofi kauft Dynavax Technologies für 2,2 Mrd US-Dollar (Dow Jones)
25.12.25
|Sanofi-Aktie: Sanofi plant Übernahme für Milliarden-US-Dollar-Betrag (AWP)
23.12.25
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sanofi von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
16.12.25
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sanofi von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
Analysen zu Sanofi S.A.
|13:36
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|11:40
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
