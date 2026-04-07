Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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Sanofi Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Positiv wertet Analyst Michael Leuchten Studiendaten zum Wirkstoff Lunsekimig zur Linderung von Atmungsproblemen, Asthma und chronischer Rhinosinusitis. Allein die Indikationen gegen Atmungsprobleme untermauerten seine Schätzung für das maximale Umsatzpotenzial von 3,3 Milliarden US-Dollar, so der Experte am Dienstag./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
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Unternehmen:
Sanofi S.A.
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
100.00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
80.72 €
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Abst. Kursziel*:
23.89%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
81.46 €
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Abst. Kursziel aktuell:
22.76%
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Analyst Name::
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KGV*:
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