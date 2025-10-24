Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
24.10.2025 09:24:36
Sanofi Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Pharmakonzern habe besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Benjamin Jackson am Freitag nach den Quartalszahlen. Den Ausblick hätten die Franzosen bekräftigt, sodass die Marktschätzungen geringfügig über dem oberen Ende der Zielspannen blieben./rob/ajx/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A.
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
120.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
88.47 €
Abst. Kursziel*:
35.64%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
86.93 €
Abst. Kursziel aktuell:
38.04%
Analyst Name::
Benjamin Jackson
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sanofi S.A.
11:03
|Dupixent schiebt an: Sanofi schlägt Erwartungen - Ziele bestätigt (AWP)
21.10.25
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
17.10.25
|Sanofi-Aktie dennoch im Plus: Sanofi-Medikament Rezurock bei EMA durchgefallen (Dow Jones)
14.10.25
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sanofi-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
07.10.25