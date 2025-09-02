Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
73.22CHF
-9.13CHF
-11.08 %
10:30:53
BRXC
04.09.2025 09:46:58
Sanofi Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Amitelimab habe in Phase III die Wirksamkeit der Phase II nicht bestätigt, schrieb Benjamin Jackson am Donnerstag nach den Studiendaten des Antikörpers. Das Sicherheitsprofil könnte allerdings das klassenbeste sein. Zudem lobte er den bequemen Umgang./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 03:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 03:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
120.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
85.51 €
|
Abst. Kursziel*:
40.33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
77.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55.04%
|
Analyst Name::
Benjamin Jackson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
10:57
|MÄRKTE EUROPA/DAX etwas erholt - Sanofi stark unter Druck (Dow Jones)
|
10:50
|MÄRKTE EUROPA/DAX etwas erholt - Sanofi stzark unter Druck (Dow Jones)
|
31.08.25
|So stuften die Analysten die Sanofi-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
26.08.25
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sanofi von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
19.08.25
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
12.08.25
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
05.08.25
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
31.07.25
|So stuften die Analysten die Sanofi-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
Analysen zu Sanofi S.A.
|09:46
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:46
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
