Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

73.22
CHF
-9.13
CHF
-11.08 %
10:30:53
BRXC
04.09.2025 09:46:58

Sanofi Buy

Sanofi
73.22 CHF -11.08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Amitelimab habe in Phase III die Wirksamkeit der Phase II nicht bestätigt, schrieb Benjamin Jackson am Donnerstag nach den Studiendaten des Antikörpers. Das Sicherheitsprofil könnte allerdings das klassenbeste sein. Zudem lobte er den bequemen Umgang./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 03:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 03:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
120.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
85.51 € 		Abst. Kursziel*:
40.33%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
77.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
55.04%
Analyst Name::
Benjamin Jackson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sanofi S.A.

09:46 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
09:46 Sanofi Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
27.08.25 Sanofi Hold Deutsche Bank AG
27.08.25 Sanofi Buy UBS AG