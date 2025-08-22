|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Sanofi Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Sanofi von 90 auf 110 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Amlitelimab könnte ein wichtiger und möglicherweise gar einziger Ausweg aus dem 2031 drohenden Dilemma durch den Patentauslauf von Dupixent sein, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Zu Amlitelimab stünden aus der Studie gegen Atopische Dermatitis wichtige Daten bevor. Er rechnet mit positiven Resultaten in einer Indikation mit einer Umsatzchance, die er bei mehr als 70 Prozent der Dupixent-Erlöse sieht./ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
84.67 €
|
Abst. Kursziel*:
29.92%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
85.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.08%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|10:41
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|04.08.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|17.07.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|82.34
|2.72%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:42
|
Deutsche Bank AG
Ferrari Buy
|10:41
|
Deutsche Bank AG
Sanofi Buy
|10:11
|
Jefferies & Company Inc.
Fraport Hold
|10:02
|
RBC Capital Markets
Volvo AB Outperform
|10:02
|
RBC Capital Markets
Vestas Wind Systems A-S Outperform
|10:01
|
RBC Capital Markets
RATIONAL Underperform
|10:01
|
RBC Capital Markets
GEA Sector Perform