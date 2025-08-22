Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’156 -0.2%  SPI 16’840 -0.3%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 23’776 -1.1%  Euro 0.9369 -0.1%  EStoxx50 5’343 -0.5%  Gold 3’477 0.0%  Bitcoin 88’836 1.7%  Dollar 0.8049 0.5%  Öl 69.4 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Nestlé-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Nestlé-Aktie
Dollar macht zu Franken und Euro deutlich Boden gut - das steckt dahinter
Palantir-Aktie schwächer: Kursrücksetzer nach Rally - bleibt der Aufwärtstrend bestehen?
NVIDIA-Aktie im Krypto-Fokus: Welche Rolle die KI-Bilanz für Bitcoin, Ethereum & Co. spielt
August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst
Suche...

Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

82.34
CHF
2.18
CHF
2.72 %
22.08.2025
BRXC
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.09.2025 10:41:57

Sanofi Buy

Sanofi
82.34 CHF 2.72%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Sanofi von 90 auf 110 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Amlitelimab könnte ein wichtiger und möglicherweise gar einziger Ausweg aus dem 2031 drohenden Dilemma durch den Patentauslauf von Dupixent sein, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Zu Amlitelimab stünden aus der Studie gegen Atopische Dermatitis wichtige Daten bevor. Er rechnet mit positiven Resultaten in einer Indikation mit einer Umsatzchance, die er bei mehr als 70 Prozent der Dupixent-Erlöse sieht./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
84.67 € 		Abst. Kursziel*:
29.92%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
85.22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.08%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sanofi S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Sanofi S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:41 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
27.08.25 Sanofi Hold Deutsche Bank AG
27.08.25 Sanofi Buy UBS AG
08.08.25 Sanofi Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.25 Sanofi Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen