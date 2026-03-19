Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich schwächer

Um 15:40 Uhr gibt der SDAX im XETRA-Handel um 2.61 Prozent auf 16’433.64 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 83.939 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.820 Prozent auf 16’735.54 Punkte an der Kurstafel, nach 16’873.84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16’735.54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16’300.99 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 2.40 Prozent abwärts. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 19.02.2026, mit 17’983.05 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 19.12.2025, wurde der SDAX mit 16’732.54 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 19.03.2025, wies der SDAX einen Stand von 16’525.39 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 5.31 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18’480.20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’300.99 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Springer Nature (+ 4.17 Prozent auf 18.50 EUR), 1&1 (+ 2.65 Prozent auf 23.25 EUR), PVA TePla (+ 1.98 Prozent auf 27.84 EUR), ATOSS Software (+ 1.36 Prozent auf 82.00 EUR) und SMA Solar (+ 1.27 Prozent auf 36.62 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Salzgitter (-10.95 Prozent auf 36.10 EUR), Hypoport SE (-8.07 Prozent auf 79.70 EUR), Kontron (-7.68 Prozent auf 19.83 EUR), Mutares (-5.94 Prozent auf 27.70 EUR) und DEUTZ (-5.79 Prozent auf 9.12 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im SDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Kontron-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1’788’418 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 3.993 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch