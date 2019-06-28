Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
27.72CHF
0.22CHF
0.80 %
28.06.2019
SWX
10.11.2025 11:43:58
Salzgitter Neutral
Salzgitter
27.57 CHF 6.22%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei besser als vom Markt erwartet ausgefallen und habe auch seine Prognose deutlich übertroffen, schrieb Dominic O'Kane am Montag. Der Stahlkonzern habe die Spanne der Jahresziele nach unten hin verengt, dies dürfte aber kaum Auswirkungen auf den Konsens haben./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Salzgitter
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
28.50 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
29.80 €
Abst. Kursziel*:
-4.36%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
29.66 €
Abst. Kursziel aktuell:
-3.91%
Analyst Name::
Dominic O'Kane
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
