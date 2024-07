FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Salzgitter AG mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Hold" belassen. Der Stahlkonzern leide weiter unter den Herausforderungen am Markt, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./ag;