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AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

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30.07.2026 20:42:43

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

AB InBev
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen von 84 auf 86 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Brauereikonzern sei mehr als nur ein "Fifa Trade", also ein Profiteur der Fußball-Weltmeisterschaft, schrieb Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach einer Phase extremer Volatilität werde das Bild für eine Wertsteigerung und die Rückflüsse an die Aktionäre klarer. Er erkennt beim Aktienkurs noch Luft nach oben./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
86.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
73.62 € 		Abst. Kursziel*:
16.82%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
74.68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.16%
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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