Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
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30.07.2026 20:38:36
Saint-Gobain-Aktie: Geschäft zieht im zweiten Quartal an
Das Geschäft des französischen Baustoffkonzerns Saint-Gobain hat sich nach einem schwachen Jahresauftakt im zweiten Quartal belebt.
Beim operativen Gewinn konnte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen das schwache erste Quartal nicht kompensieren. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank im ersten Halbjahr um fünf Prozent auf 3,63 Milliarden Euro. Von Bloomberg befragte Experten hatten allerdings mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Der Umsatz fiel ebenfalls besser als erwartet aus. Das Unternehmen bestätigte zudem die Prognose.
/zb/he
COURBEVOIE (awp international)
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