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Zahlen im Blick 30.07.2026 20:38:36

Saint-Gobain-Aktie: Geschäft zieht im zweiten Quartal an

Saint-Gobain-Aktie: Geschäft zieht im zweiten Quartal an

Das Geschäft des französischen Baustoffkonzerns Saint-Gobain hat sich nach einem schwachen Jahresauftakt im zweiten Quartal belebt.

Saint-Gobain
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So zog der Umsatz in den ersten sechs Monaten auf vergleichbarer Basis - also vor Währungseffekten und den Folgen von Zu- und Verkäufen - um knapp ein Prozent auf 23,6 Milliarden Euro an, wie der Konzern Saint-Gobain am Donnerstagabend in Courbevoie mitteilte.

Beim operativen Gewinn konnte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen das schwache erste Quartal nicht kompensieren. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank im ersten Halbjahr um fünf Prozent auf 3,63 Milliarden Euro. Von Bloomberg befragte Experten hatten allerdings mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Der Umsatz fiel ebenfalls besser als erwartet aus. Das Unternehmen bestätigte zudem die Prognose.

/zb/he

COURBEVOIE (awp international)

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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
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