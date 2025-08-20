Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
91.40CHF
0.34CHF
0.37 %
20.08.2025
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.10.2025 11:51:10
Saint-Gobain Hold
Saint-Gobain
87.49 CHF -0.83%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Saint-Gobain nach dem Kapitalmarkttag des Baustoffkonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Das Management habe den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigt und neue mittelfristige Ziele ausgegeben, schrieb Jon Bell in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Hold
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
96.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
91.82 €
|
Abst. Kursziel*:
4.55%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
91.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.10%
|
Analyst Name::
Jon Bell
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|11:51
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|09:37
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:51
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|09:37
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:37
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|12.05.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|10.03.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|04.03.24
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|11:51
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|08:50
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|91.40
|0.37%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:05
|
Jefferies & Company Inc.
Renault Hold
|13:04
|
RBC Capital Markets
Shell Outperform
|13:03
|
Jefferies & Company Inc.
Shell Buy
|13:01
|
Barclays Capital
DocMorris Equal Weight
|12:12
|
Barclays Capital
Redcare Pharmacy Overweight
|12:00
|
Goldman Sachs Group Inc.
Rheinmetall Buy
|11:57
|
Goldman Sachs Group Inc.
Hannover Rück Buy