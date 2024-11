NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran vor dem Kapitalmarkttag von 230 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Höhere Ausschüttungen an die Aktionäre des Luftfahrtkonzerns könnten dem Aktienkurs noch mehr Aufwärtspotenzial verleihen, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/he;