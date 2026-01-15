Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
15.01.2026 08:25:33

SAFRAN Overweight

SAFRAN
293.80 CHF -1.56%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Safran vor den Mitte Februar erwarteten Jahreszahlen von 330 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit den Ergebnissen für das vergangene Geschäftsjahr sollte der Luftfahrt-Zulieferer seine Ziele für 2028 neu ausrichten und eine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 abgeben, schrieb Milene Kerner am Mittwochmittag. Sie sieht Luft nach oben, was die bislang für 2028 gesteckte operative Gewinnzielspanne betrifft./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 12:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Overweight
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
340.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
317.00 € 		Abst. Kursziel*:
7.26%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
315.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.77%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

