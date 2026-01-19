Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

294.92
CHF
3.75
CHF
1.29 %
16:25:27
BRXC
21.01.2026 14:14:13

SAFRAN Outperform

SAFRAN
294.92 CHF 1.29%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran in einem Branchen-Ausblick auf die Berichtssaison zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Angesichts der jüngsten Stärke vieler Aktien aus den Luftfahrt- und Rüstungsindustrien und der bereits erhöhten Erwartungen sieht Analyst Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein gewisses Enttäuschungsrisiko. Er verwies dabei im Luftfahrtbereich auch auf die vorhandenen Zollrisiken./tih/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:51 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:51 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
340.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
315.20 € 		Abst. Kursziel*:
7.87%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
317.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.05%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

