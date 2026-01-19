SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
SAFRAN Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran in einem Branchen-Ausblick auf die Berichtssaison zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Angesichts der jüngsten Stärke vieler Aktien aus den Luftfahrt- und Rüstungsindustrien und der bereits erhöhten Erwartungen sieht Analyst Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein gewisses Enttäuschungsrisiko. Er verwies dabei im Luftfahrtbereich auch auf die vorhandenen Zollrisiken./tih/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:51 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
340.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
315.20 €
|
Abst. Kursziel*:
7.87%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
317.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.05%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-