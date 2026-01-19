NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran in einem Branchen-Ausblick auf die Berichtssaison zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Angesichts der jüngsten Stärke vieler Aktien aus den Luftfahrt- und Rüstungsindustrien und der bereits erhöhten Erwartungen sieht Analyst Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein gewisses Enttäuschungsrisiko. Er verwies dabei im Luftfahrtbereich auch auf die vorhandenen Zollrisiken./tih/bek;