SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Safran auf "Outperform" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Die jüngst veröffentlichten, starken Quartalszahlen von GE Aerospace ließen klar positive Rückschlüsse auf das Triebwerksgeschäft von Safran zu, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er passte seine Schätzungen für Safran vor den Zahlen der Franzosen im weiteren Wochenverlauf noch nicht an, sieht aber ein klares Aufwärtspotenzial für die Konsensprognosen./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 14:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 14:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
340.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
309.50 € 		Abst. Kursziel*:
9.85%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
310.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.57%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse