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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Safran von 340 auf 335 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Ian Douglas-Pennant geht nicht davon aus, dass die Franzosen mit ihrem Quartalsbericht am 23. April an den Jahreszielen rütteln. Auch den Bericht sieht er nicht als größeren Kurstreiber, wie er am Donnerstag schrieb./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 11:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.