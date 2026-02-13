SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
299.98CHF
19.92CHF
7.11 %
10:12:35
BRXC
13.02.2026 08:53:20
SAFRAN Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess hob am Freitag nach den Zahlen des Rüstungskonzerns den freien Finanzmittelfluss positiv hervor - sowohl für 2025 als auch den starken Ausblick auf 2026./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 07:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
340.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
328.60 €
Abst. Kursziel*:
3.47%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
328.20 €
Abst. Kursziel aktuell:
3.60%
Analyst Name::
Sam Burgess
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse