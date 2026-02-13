SAFRAN 300.17 CHF 7.18% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Buy" belassen. Die positive Überraschung sei der Cashflow, schrieb Chloe Lemarie am Freitag nach Zahlen des Rüstungskonzerns. Dies gelte auch für den Barmittelfluss-Ausblick bis 2028./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.