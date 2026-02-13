SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
300.17CHF
20.10CHF
7.18 %
10:18:43
BRXC
13.02.2026 08:23:02
SAFRAN Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Buy" belassen. Die positive Überraschung sei der Cashflow, schrieb Chloe Lemarie am Freitag nach Zahlen des Rüstungskonzerns. Dies gelte auch für den Barmittelfluss-Ausblick bis 2028./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
360.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
312.40 €
Abst. Kursziel*:
15.24%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
327.90 €
Abst. Kursziel aktuell:
9.79%
Analyst Name::
Chloe Lemarie
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse