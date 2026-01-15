SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
295.08CHF
-3.39CHF
-1.14 %
13:25:25
BRXC
15.01.2026 11:38:50
SAFRAN Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche für 2025 und auf das neue Jahr./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
340.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
317.10 €
Abst. Kursziel*:
7.22%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
316.30 €
Abst. Kursziel aktuell:
7.49%
Analyst Name::
Sam Burgess
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
11:38
SAFRAN Buy
Goldman Sachs Group Inc.
08:25
SAFRAN Overweight
Barclays Capital
13.01.26
SAFRAN Buy
Deutsche Bank AG
12.01.26
SAFRAN Buy
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.01.26
SAFRAN Neutral
UBS AG
09.01.26
SAFRAN Neutral
UBS AG
29.10.25
SAFRAN Neutral
UBS AG
04.09.25
SAFRAN Neutral
UBS AG
14.08.25
SAFRAN Neutral
UBS AG
03.07.25
SAFRAN Neutral
UBS AG
SAFRAN S.A.
295.05
-1.15%
12:34
Merrill Lynch & Co., Inc.
Stellantis Neutral
Bernstein Research
Boeing Outperform
Goldman Sachs Group Inc.
MTU Aero Engines Neutral
Goldman Sachs Group Inc.
Sanofi Neutral
Goldman Sachs Group Inc.
Rheinmetall Buy
Goldman Sachs Group Inc.
RENK Neutral
Goldman Sachs Group Inc.
Airbus Buy