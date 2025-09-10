SAFRAN 261.72 CHF -2.33% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Safran auf "Buy" belassen. Eine mögliche Beschleunigung der Boeing-Produktionsraten für die Modelle 737 Max und 787 wäre eine positive Nachricht für den Triebwerkshersteller, schrieb Chloe Lemarie in einem am Freitag vorliegenden Kommentar zu entsprechenden Aussagen des US-Flugzeugbauers./gl/stw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 02:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 02:55 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.