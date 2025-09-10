SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
261.72CHF
-6.26CHF
-2.33 %
10.09.2025
12.09.2025 10:36:15
SAFRAN Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Safran auf "Buy" belassen. Eine mögliche Beschleunigung der Boeing-Produktionsraten für die Modelle 737 Max und 787 wäre eine positive Nachricht für den Triebwerkshersteller, schrieb Chloe Lemarie in einem am Freitag vorliegenden Kommentar zu entsprechenden Aussagen des US-Flugzeugbauers./gl/stw;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 02:55 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 02:55 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
284.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
283.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
|
08.09.25
|EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.09.25
|SAFRAN-Aktie verliert: Kleinste Sparte von SAFRAN könnte verkauft werden (Dow Jones)
|
05.09.25
|Safran explores sale of aircraft interiors assets (Financial Times)
|
01.09.25
|EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.08.25