SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
261.72CHF
-6.26CHF
-2.33 %
11:23:22
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.09.2025 13:33:24
SAFRAN Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Safran nach einer Roadshow im Anschluss an die Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 312 Euro belassen. Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe zuversichtlich sowohl für 2025 als auch für die mittelfristigen Aussichten geklungen, resümierte Christophe Menard in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./gl/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
312.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
279.20 €
|
Abst. Kursziel*:
11.75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
282.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.64%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
Analysen zu SAFRAN S.A.
|13:33
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|01.09.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
