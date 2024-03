SAF-HOLLAND 15.37 CHF -1.41% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAF-Holland von 20 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das profitable Wartungsgeschäft des Zulieferers für die Nutzfahrzeugbranche werde am Markt nicht hinreichend geschätzt, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Wirtschaft in den USA sei robust und in Europa werde es eine Rückkehr zu Wachstum geben./bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2024 / 17:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



