NVIDIA-Aktie im Fokus: Warum hohe KI-Investitionen nicht automatisch Rückenwind bringen

SMI 13'807 0.4%  SPI 19'036 0.4%  Dow 49'663 0.3%  DAX 25'278 1.1%  Euro 0.9113 -0.1%  EStoxx50 6'103 1.4%  Gold 4'977 2.0%  Bitcoin 51'316 -1.3%  Dollar 0.7726 0.3%  Öl 70.3 4.3% 
KI-Paradox 19.02.2026 03:19:57

Big Tech investiert 2026 so viel in künstliche Intelligenz wie nie zuvor. Warum KI-Platzhirsch von den steigenden KI-Ausgaben möglicherweise nicht profitieren kann.

• Big Tech plant 2026 KI-Investitionen von bis zu 650 Milliarden US-Dollar
• NVIDIA-Aktie seit Jahresbeginn im Minus
• Anleger stellen die Rendite der KI-Offensive zunehmend infrage

Das Rennen um die Vorherrschaft bei künstlicher Intelligenz ist auch 2026 in vollem Gange. Die vier Hyperscaler Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta wollen in diesem Jahr gemeinsam bis zu 650 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur investieren, so YahooFinance. Ein solches Investitionspaket dürfte die gemeinsamen Ausgaben für KI-Infrastruktur der vier Konzerne aus dem Vorjahr bereits übertreffen.

NVIDIA tritt trotz steigender KI-Ausgaben auf der Stelle

Trotz dieses milliardenschweren Vorhabens ist es an der Börse erstaunlich ruhig, vor allem mit Blick auf KI-Platzhirsch NVIDIA. Die Aktie bewegt sich seit Monaten weitgehend seitwärts - und hat seit Jahresanfang sogar knapp ein Prozent an Wert verloren (Stand: 17. Februar 2026).
Die Dynamik vergangener Monate ist spürbar abgeflacht. JoAnne Feeney von Advisors Capital Management begründet diesen Abfall gegenüber Bloomberg, es gebe "zunehmende Bedenken, dass die letztlichen Einnahmen aus KI mit den angekündigten Investitionen nicht Schritt halten könnten".
Mehr Ausgaben erhöhten zudem die Wahrscheinlichkeit, "dass der Markt schneller einen Punkt erreicht, an dem pausiert und die neue Rechenleistung erst einmal verarbeitet wird". Für NVIDIA bedeutet das: Selbst hohe Investitionssummen garantieren keinen unbegrenzten Bewertungsaufschlag.

Renditefragen rücken in den Mittelpukt

Auch Reuters verweist darauf, dass Investoren die aggressiven Ausgabenpläne der Big-Tech zunehmend kritisch beäugen. Die Sorge gilt weniger der technologischen Entwicklung als eher der Frage nach der Wirtschaftlichkeit.
Gil Luria, Analyst bei DA Davidson, sprach laut YahooFinance von einer "sehr gesunden Skepsis" der Anleger. Investoren wollten abwarten, "ob die Unternehmen die versprochenen Renditen tatsächlich liefern", bevor sie bereit seien, höhere Bewertungen zu akzeptieren. Diese Haltung betrifft NVIDIA unmittelbar. Der Chipdesigner profitiert zwar operativ von den Infrastrukturinvestitionen, doch an der Börse rückt stärker in den Fokus, wie nachhaltig die Nachfrage und wie belastbar die Margen sind.

Bewertung und Wachstumserwartungen

Bloomberg zufolge rechnen Analysten damit, dass sich das Umsatzwachstum von NVIDIA in den kommenden Jahren abschwächen dürfte, nachdem der Konzern zuvor eine aussergewöhnlich dynamische Phase erlebt hatte. Nach mehreren Jahren mit stark beschleunigtem Wachstum stellt sich für den Markt zunehmend die Frage, wie nachhaltig dieses Tempo ist.
Shelby McFaddin von Motley Fool Asset Management sagte gegenüber Bloomberg, Investoren wollten nun vor allem abwarten, "was NVIDIA selbst zu Nachfrage und Ausblick zu sagen hat", bevor sie neue Impulse setzten. Der Blick richtet sich damit weniger auf die Höhe der Investitionssummen im Markt, sondern stärker auf konkrete Signale zur künftigen Geschäftsentwicklung. Das Hauptaugenmerk dürfte also zunächst auf den Quartalszahlen am 25. Februar liegen.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Konstantin Savusia / Shutterstock.com,Below the Sky / Shutterstock.com
