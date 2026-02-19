Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’807 0.4%  SPI 19’036 0.4%  Dow 49’663 0.3%  DAX 25’278 1.1%  Euro 0.9113 -0.1%  EStoxx50 6’103 1.4%  Gold 4’977 2.0%  Bitcoin 51’316 -1.3%  Dollar 0.7726 0.3%  Öl 70.3 4.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335ABB1222171Sandoz124359842Straumann117544866Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Life1485278Alcon43249246Adecco1213860
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Aktie im Fokus: Warum hohe KI-Investitionen nicht automatisch Rückenwind bringen
Tesla-Aktie vor Weichenstellung: Optimus als künftiger Umsatztreiber?
NVIDIA-Aktie vor Bilanzvorlage: Gelingt dem KI-Giganten die nächste Überraschung?
Figma-Aktie zweistellig im Plus: Umsatz besser als erwartet
Gemini Space Station-Aktie bricht ein: Führungskrise trifft auf ernüchternde Kennzahlen
Suche...
Robotik 19.02.2026 03:13:45

Tesla-Aktie vor Weichenstellung: Optimus als künftiger Umsatztreiber?

Tesla-Aktie vor Weichenstellung: Optimus als künftiger Umsatztreiber?

Tesla steht vor einem möglichen Strategiewechsel: Mit dem humanoiden Roboter Optimus rückt die Robotik zunehmend ins Zentrum der Unternehmensvision.

• Tesla im Wandel zum Technologie- und Robotikkonzern
• Optimus: Neuer Fokus auf Robotik
• Dan Ives: Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar bis 2027?

Tesla vor dem Wendepunkt?

Für Tesla könnte 2026 zu einem entscheidenden Jahr werden. Zwar kämpfte der Elektroautobauer zuletzt mit rückläufigen Auslieferungen und sinkenden Margen, dennoch gewann die Aktie binnen zwölf Monaten rund 14 Prozent hinzu - beflügelt von den ambitionierten Zukunftsplänen von CEO Elon Musk.

Im Fokus steht dabei vor allem der humanoide Roboter "Optimus". Gelingt die Umsetzung der angekündigten Schritte, könnte Tesla den Wandel vom reinen Elektrofahrzeughersteller hin zu einem breit aufgestellten Technologie- und Robotikkonzern vollziehen. Die geplante Markteinführung des Roboters dürfte die strategische Ausrichtung - und die Wahrnehmung an den Kapitalmärkten - nachhaltig verändern, wie The Motley Fool hervorhebt.

Auch Musk selbst misst dem Projekt enorme Bedeutung bei: "Optimus" soll künftig nicht nur in Fabriken, sondern auch in Privathaushalten eingesetzt werden - etwa für alltägliche Aufgaben oder in der Betreuung älterer Menschen und Kinder. Langfristig verbindet der Tesla-Chef mit dem Roboter sogar das Ziel, Produktivität massiv zu steigern und damit gesellschaftliche Herausforderungen wie Armut abzumildern.

Produktion wird neu ausgerichtet

Um die Entwicklung und Fertigung von "Optimus" zu beschleunigen, plant Tesla, die Produktion der Modelle S und X einzustellen und die freiwerdenden Kapazitäten im Werk Fremont für den Roboter zu nutzen. Dieser Schritt erscheint vor dem Hintergrund der aktuellen Absatzstruktur konsequent: Im vierten Quartal entfielen über 97 Prozent der 406'227 ausgelieferten Fahrzeuge auf die Modelle 3 und Y, während S, X und Cybertruck zusammen weniger als 12'000 Einheiten erreichten.

Dan Ives von Wedbush sieht Tesla laut The Motley Fool dank seiner Fokussierung auf reale KI-Anwendungen als führenden Akteur im Bereich "physische KI". Getrieben von Fortschritten beim autonomen Fahren (FSD) und in der Robotik könnte die Marktkapitalisierung laut Ives bis Ende des Jahres auf 2 Billionen US-Dollar und bis 2027 sogar auf 3 Billionen US-Dollar steigen. Aktuell sei das autonome Fahren jedoch noch regional begrenzt, und auch der humanoide Roboter Optimus dürfte frühestens ab der zweiten Jahreshälfte 2027 breiter verfügbar sein. Trotzdem lebe die Aktie vor allem von Zukunftserwartungen - insbesondere vom möglichen Wandel Teslas vom reinen Autobauer zum KI- und Robotikunternehmen.

Tesla-Aktie im Blick

Dennoch bleibt der allgemeine Expertenkonsens gegenüber Tesla eher vorsichtig, wie die Daten von TipRanks zeigen. Von insgesamt 30 Analysteneinschätzungen erhält das Papier eine Halteempfehlung. Während 12 Experten die Aktie zum Kauf empfehlen, geben 11 eine Halteempfehlung ab. 7 Analysten raten derweil zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel von 396,80 US-Dollar entspricht einem Verlust von 3,37 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 410,63 US-Dollar (Stand: 17.02.2026).

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Tesla erzielt Durchbruch in der Batteriezellenproduktion - Impulse für die Aktie?
Tesla-Aktie vor neuem Impuls? Musk stellt Serienproduktion des Semi 2026 in Aussicht
Tesla Model Y: Überraschender Spitzenreiter 2026!

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com,Sergio Monti Photography / Shutterstock.com,Scott Olson/Getty Images
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Lam Research, Applied Materials & Safran mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Lam Research
✅ Applied Materials
✅ Safran SA

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Lam Research & Applied Materials: Sind diese Kurse schon „zu verrückt“ – oder erst der Anfang? BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

18.02.26 Marktüberblick: Bayer im Fokus
18.02.26 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
18.02.26 SMI steuert auf 14.000-Punkte-Marke zu
18.02.26 Lam Research & Applied Materials: Sind diese Kurse schon „zu verrückt“ – oder erst der Anfang? BX Morningcall mit François Bloch
18.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Der nächste Ausbruchsversuch?
17.02.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Kuehne + Nagel International AG, Cie Financiere Richemont SA, SGS SA
17.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Nestlé, Roche, Swisscom
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’396.11 19.51 B5HSYU
Short 14’674.22 13.96 SC7BZU
Short 15’267.20 8.68 SLPB9U
SMI-Kurs: 13’807.04 18.02.2026 17:30:25
Long 13’271.12 19.79 SCHBZU
Long 12’966.30 13.82 SI9BZU
Long 12’403.25 8.84 S9VBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Bullen treiben Rheinmetall am Mittwochnachmittag an
Erste Schätzungen: Broadcom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
RENK Aktie News: RENK am Nachmittag auf Höhenflug
NVIDIA-Aktie vor Bilanzvorlage: Gelingt dem KI-Giganten die nächste Überraschung?
Amrize-Aktie zieht an: Zahlen, Sonderdividende und Aktienrückkaufprogramm geben Rückenwind
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Friedensgespräche in Genf: Kurserholung bei Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co.
Dow schlussendlich fester -- SMI schliesst erstmals über 13'800 Punkte -- DAX letztlich im Plus -- Nikkei beendet Handel fester - Chinas Börsen ruhen
DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Energy-Investment von vor 5 Jahren verdient
SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Nachmittag stärker

Top-Rankings

Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett jetzt
Das letzte Depot von Berkshire Hathaway unter Warren Buffett
Bildquelle: istockphoto / EdStock
KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
01:19 GNW-News: Rackspace und Palantir arbeiten zusammen, um Foundry und AIP in der Produktion mit geregelten Managed Operations zu betreiben
22:20 ROUNDUP/Weißes Haus an Iran: Wäre 'klug', Deal mit USA zu machen
22:16 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gewinne - Fed tritt etwas auf die Kursbremse
22:11 Aktien New York Schluss: Gewinne - Fed tritt etwas auf die Kursbremse
22:04 Weißes Haus an Iran: Wäre 'klug', Deal mit USA zu machen
21:41 Merz fordert Mentalitätswechsel: 'Zusammen ins Rad packen'
21:36 Trump: Insel Diego Garcia für Verteidigung wichtig
21:23 Merz bezeichnet Debatte um Erbschaftsteuer als 'verheerend'
21:19 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nestle auf 'Neutral' - Ziel 90 Franken
21:11 GNW-News: Mavenir startet Zusammenarbeit mit Red Hat zur Bereitstellung von lokalen Service-Assurance-Lösungen mit dialogorientierter KI und agentischer KI f...