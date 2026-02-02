Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SAF-HOLLAND Aktie

15.89
CHF
-0.02
CHF
-0.13 %
11:31:16
BRXC
03.02.2026

SAF-HOLLAND SE Buy

SAF-HOLLAND
15.89 CHF -0.13%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Mit Blick auf 2026 überwiege beim Lkw-Zulieferer die Zuversicht, schrieb Fabio Hölscher am Dienstag anlässlich einer Abendveranstaltung./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Buy
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
26.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17.48 € 		Abst. Kursziel*:
48.74%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48.91%
Analyst Name::
Fabio Hölscher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

