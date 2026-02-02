SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
03.02.2026 10:00:48
SAF-HOLLAND SE Buy
SAF-HOLLAND
15.89 CHF -0.13%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Mit Blick auf 2026 überwiege beim Lkw-Zulieferer die Zuversicht, schrieb Fabio Hölscher am Dienstag anlässlich einer Abendveranstaltung./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17.48 €
|
Abst. Kursziel*:
48.74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.91%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAF-HOLLAND SE
|10:00
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|19.01.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|17.12.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|12.12.25
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
