|Nachfrageflaute
|
18.02.2026 16:30:00
SAF-HOLLAND-Aktie fester: Umsatz und operatives Ergebnis 2025 rückläufig
Schwache Nachfrage im Erstausrüstungsgeschäft drückt Umsatz und Marge, detaillierte Zahlen folgen im März.
Der Umsatz von SAF-Holland sank im vergangenen Jahr auf Basis vorläufiger Zahlen um knapp acht Prozent auf gut 1,73 Milliarden Euro. Dies lag im Rahmen des zuletzt Anfang November gesenkten Ausblicks und der Erwartungen von Analysten. Ohne Währungs- und Akquisitionseffekte verringerte sich der Umsatz um rund sieben Prozent.
Das bereinigt Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sackte um fast 14 Prozent auf rund 164 Millionen Euro ab. Die bereinigte operative Marge gab um 0,6 Prozentpunkte auf 9,5 Prozent nach. Dabei belasteten höhere Restrukturierungsaufwendungen sowie negative Währungseffekte. Dem standen Kosteneinsparungen, ein höherer Anteil des margenstarken Ersatzteilgeschäfts am Umsatz sowie Synergieeffekte aus der Integration der im April 2025 komplett übernommenen Haldex gegenüber.
In dem von deutlich schwächeren Erstausrüstungsmärkten geprägten, schwierigen Geschäftsumfeld sei es durch konsequentes Kostenmanagement, die gezielte Anpassung der Strukturen sowie den weiter steigenden Anteil des konjunkturunabhängigeren Ersatzteilgeschäfts gelungen, die Profitabilität auf einem soliden Niveau zu sichern, sagte Unternehmenschef Alexander Geis laut Mitteilung. "Auf dieser Grundlage sehen wir uns gut positioniert, um Chancen im Markt zu nutzen."
Die vollständigen Zahlen sowie die Jahresziele für 2026 und den Dividendenvorschlag will SAF-Holland am 19. März veröffentlichen. Auch wenn es noch keine Jahresziele gibt, reagierten Anleger auf die aktuellen Eckdaten positiv. An der Börse legte die Aktie am Vormittag um fast zwei Prozent auf 19,02 Euro zu. Seit Jahresbeginn hat sie rund ein Viertel an Wert gewonnen.
Die SAF-HOLLAND-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 3,43 Prozent auf 19,30 Euro.
/err/mne/mis
BESSENBACH (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE
Analysen zu SAF-HOLLAND SE
|08:36
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|19.01.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|17.12.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|12.12.25
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|08:36
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|19.01.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|17.12.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|12.12.25
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|08:36
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|19.01.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|17.12.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|12.12.25
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|31.03.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
