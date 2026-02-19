Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Devisen im Blick 19.02.2026 21:20:00

So bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar am Donnerstag

So bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar am Donnerstag

Der US-Dollar hat am Donnerstag seine leichten Gewinne vom Vortag im Anschluss an das Protokoll der Januar-Sitzung der US-Notenbank ausgebaut.

Im späten US-Handel bewegte sich die US-Währung aber mehr oder weniger seitwärts. Euro schwächte sich am Donnerstag zum "Greenback" auf 1,1764 Dollar ab nach 1,1799 am Morgen. Zur Schweizer Währung verteuerte sich der Dollar zudem auf 0,7760 Franken, nachdem er am Morgen noch bei 0,7726 Franken notiert hatte. Der Euro steht zum Franken am späten Abend indes etwas höher bei 0,9128 Franken, nachdem die europäische Gemeinschaftswährung am späten Nachmittag noch wenig verändert zum Morgen mit 0,9115 Franken gehandelt wurde.

Im Verlauf des Tages profitierte der Dollar von einer Verunsicherung an den Märkten: US-Präsident Donald Trump warnte den Iran vor erheblichen Konsequenzen, sollte Teheran sich in den Atomverhandlungen mit den USA nicht auf einen Deal einlassen. Sollte es nicht zu einer Vereinbarung kommen, werde es "einen sehr anderen Weg" geben, warnte Trump bei der ersten Sitzung seines Friedensrats. In welche Richtung es gehen wird, werde die Welt "wahrscheinlich in den nächsten zehn Tagen herausfinden".

awp-robot/ys

Zürich (awp)

