US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|Devisen im Blick
|
19.02.2026 21:20:00
So bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar am Donnerstag
Der US-Dollar hat am Donnerstag seine leichten Gewinne vom Vortag im Anschluss an das Protokoll der Januar-Sitzung der US-Notenbank ausgebaut.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Im Verlauf des Tages profitierte der Dollar von einer Verunsicherung an den Märkten: US-Präsident Donald Trump warnte den Iran vor erheblichen Konsequenzen, sollte Teheran sich in den Atomverhandlungen mit den USA nicht auf einen Deal einlassen. Sollte es nicht zu einer Vereinbarung kommen, werde es "einen sehr anderen Weg" geben, warnte Trump bei der ersten Sitzung seines Friedensrats. In welche Richtung es gehen wird, werde die Welt "wahrscheinlich in den nächsten zehn Tagen herausfinden".
awp-robot/ys
Zürich (awp)
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside Fonds
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|155.0856
|0.3096
|0.20
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9128
|
0.16
|Türkische Lira
|
56.4172
|
-0.39
|Baht
|
40.214
|
-0.41
|Bitcoin - US Dollar
|
66909.1514
|
0.67
|Real
|
6.7389
|
-0.56
|US-Dollar
|
0.7759
|
0.41
|Zloty
|
4.6282
|
-0.02
|Euro - US Dollar
|
1.1765
|
-0.17
|Ripple - US Dollar
|
1.4066
|
-0.82
|Forint
|
415.8846
|
-0.17
|Bitcoin - Euro
|
56869.0987
|
0.85
|Ripple
|
0.9164
|
0.41
|Rubel
|
98.9551
|
-0.38
Börse aktuell - Live TickerWall Street leichter -- SMI nach Rekordhoch letztlich im Minus -- DAX schliesslich schwächer -- Nikkei beendet Handel im Plus - Chinas Börsen ruhen
Während sich der heimische Aktienmarkt nach seiner Rekordjagd abkühlte, steckte der deutsche Leitindex Verluste ein. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt legte am Donnerstag zu.