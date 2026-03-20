SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
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SAF-HOLLAND SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat SAF-Holland mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Buy" belassen. Die breiten Zielspannen für 2026, die der Nutzfahrzeugzulieferer mit den endgültigen Jahreszahlen veröffentlicht habe, spiegelten das unsichere Geschäftsumfeld wider, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstageband. SAf-Holand habe seine Fähigkeit bewiesen, zyklische Abschwünge mit seiner Kostenflexibilität zu meistern. Die negative Kursreaktion sei übertrieben, und eine deutlichere Erholung des US-Marktes würde moderates Aufwärtspotenzial beinhalten./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Buy
|
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
23.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16.60 €
|
Abst. Kursziel*:
38.55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.23%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE
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19.03.26
|EQS-News: SAF-HOLLAND behauptet sich 2025 in anspruchsvollem Marktumfeld mit robuster Profitabilität (EQS Group)
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19.03.26
|EQS-News: SAF-HOLLAND maintains strong profitability in a challenging market environment in 2025 (EQS Group)
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12.03.26
|XETRA-Handel SDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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06.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX klettert zum Start des Freitagshandels (finanzen.ch)
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02.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
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28.02.26
|Wie Experten die SAF-HOLLAND SE-Aktie im Februar einstuften (finanzen.net)
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23.02.26
|EQS-DD: SAF-HOLLAND SE: Alexander Geis, sell (EQS Group)
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23.02.26
|EQS-DD: SAF-HOLLAND SE: Alexander Geis, Verkauf (EQS Group)
Analysen zu SAF-HOLLAND SE
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.03.26
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|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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