Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
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26.05.2026 19:54:00
Siemens Healthineers-Aktie: Startschuss für neues Rückkaufprogramm
Siemens Healthineers startet am 1. Juni den beschlossenen Aktienrückkauf. Bis Ende Januar sollen eigene Aktien im Wert von bis zu 230 Millionen Euro erworben werden.
DJG/brb/ros
DOW JONES
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