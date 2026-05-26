Siemens Healthineers-Aktie: Startschuss für neues Rückkaufprogramm

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari zündet den Elektro-Turbo

Mit dem ersten vollelektrischen Modell wagt Ferrari den Schritt in eine neue Ära. An der Börse könnte der Sportwagenbauer nach soliden Quartalszahlen, starkem Auftragsbestand und einem charttechnischen Ausbruch ebenfalls wieder beschleunigen.