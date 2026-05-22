SDAX-Wert SAF-HOLLAND SE-Aktie: Weniger Dividende für SAF-HOLLAND SE-Aktionäre

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Titel SAF-HOLLAND SE am 21.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0.65 EUR je Aktie beschlossen. Somit wurde die SAF-HOLLAND SE-Aktionärsvergütung verglichen mit dem Vorjahr um 23.53 Prozent verkleinert. Insgesamt wurde beschlossen 38.59 Mio. EUR an Aktionäre auszuzahlen. Damit ergab sich für die Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung, wie die Dividendenhistorie zeigt.

SAF-HOLLAND SE- Ausschüttungsrendite im Blick

Letztlich notierte der SAF-HOLLAND SE-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 19.18 EUR. Am heutigen Freitag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das SAF-HOLLAND SE-Wertpapier. Dies kann sich optisch negativ auf den SAF-HOLLAND SE-Anteilsschein auswirken. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner überwiesen. Für das Jahr 2025 weist der SAF-HOLLAND SE-Titel eine Dividendenrendite von 4.25 Prozent auf. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 5.75 Prozent.

Aktienkursentwicklung und reale Rendite im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren ist der Kurs von SAF-HOLLAND SE via XETRA 40.51 Prozent gestiegen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 154.73 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie SAF-HOLLAND SE

Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 0.80 EUR aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Abnahme auf 4.25 Prozent bedeuten.

Hauptdaten von SAF-HOLLAND SE

Die Börsenbewertung des SDAX-Unternehmens SAF-HOLLAND SE steht aktuell bei 862.734 Mio. EUR. Das SAF-HOLLAND SE-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 13.62. 2025 setzte SAF-HOLLAND SE 1.734 Mrd. EUR um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 1.12 EUR.

Redaktion finanzen.ch