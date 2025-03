NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach einer Konferenz der US-Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Bei dem Billigflieger herrsche Zuversicht für ein gutes Preisumfeld in diesem Sommer, zog Analyst Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Studie als Fazit aus Gesprächen mit Finanzchef Neil Sorahan./tih/gl;