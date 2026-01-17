Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Webinar: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
UBS-Aktie: Geplante Fusion von drei Immobilienfonds überwindet eine Hürde
Novartis-Aktie: Ianalumab bekommt Breakthrough-Status in den USA
Allianz Global Investors Ausblick 2026: Darum könnten Anleger von diesen Regionen profitieren
Quantencomputer-Branche im Fokus: Warum die IBM-Aktie 2026 Potenzial für eine Outperformance hat
Tradingtipps für Ihr Depot 17.01.2026 09:23:32

Webinar: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!

Webinar: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!

Ingmar Königshofen schaut sich am 27. Januar ab 18 Uhr die aktuelle Situation an den Aktienmärkten an und gibt Empfehlungen zu einzelnen Basiswerten. Neben Informationen zu den eingesetzten Derivaten gibt der Profi auch jede Menge geldwerte Tipps und Tricks rund ums Trading!

Im finanzen.ch-Seminar am 27. Januar ab 18 Uhr gibt der Trading-Experte Ingmar Königshofen einen Einblick in seine Arbeit und bespricht aktuell interessante Werte aus dem Bereich der Indizes, Aktien, Rohstoffe und Währungen. Im Fokus steht ausserdem die Vermittlung von Wissen rund um das Thema Derivate, welches Ingmar Königshofen als Produktmanager bei der französischen Grossbank BNP Paribas und der australischen Investmentbank Macquarie erlangte, bevor er sich 2021 für die Selbstständigkeit entschied.

» Hier kostenlos für das Trading-Webinar anmelden und Profitipps erhalten!

Ingmar Königshofen ist seit der Erteilung seiner ersten Wertpapierorder mit 14 Jahren der Faszination Börse erlegen. Im Trading-Seminar mit Handels-Ideen führt der Börsenprofi seine Trading-Strategie vor und rundet dies durch die Auswahl geeigneter Hebelprodukte ab.

Der Profi-Trader gibt Ihnen als Seminarteilnehmer Tipps aus seiner eigenen Trading-Praxis. Wie sollten Trader in der aktuellen Marktsituation agieren? Wo können Anleger chancenreich investieren? Wie geht es an den Anleihemärkten weiter? Im Online-Seminar für fortgeschrittene Trader und Anfänger erhalten Sie exklusive Einblicke - das sollten Sie nicht verpassen!

» Am 27. Januar kostenlose Trading-Tipps vom Profi erhalten!

Dein Experte im Webinar

Ihr Experte im Online-Seminar Ingmar Königshofen, Jahrgang 1984, ist seit der Erteilung seiner ersten Wertpapierorder mit 14 Jahren der Faszination Börse erlegen. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre arbeitete er als Produktmanager bei verschiedenen Banken, bevor er sich 2012 für die Selbstständigkeit und Boerse-Daily.de entschied.



Bildquelle: Khakimullin Aleksandr / Shutterstock.com
