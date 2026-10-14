Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
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Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 32 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die seit Anfang Juli um mehr als 65 Prozent gestiegenen Kerosinpreise in Europa bärgen für das Jahr 2027 Ertragsrisiken für die Fluggesellschaften, schrieb Harry J Gowers in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Deshalb habe er seine 2027er Ergebnisprognosen (Ebit) für die Unternehmen im Schnitt um rund 25 Prozent reduziert, wobei die Senkungen bei den Netzwerk-Fluglinien aufgrund ihrer geringeren Treibstoffsensibilität geringer ausfielen. Sollten die Treibstoffpreise auf hohem Niveau bleiben, sei mit weiteren Kürzungen der Flugkapazitäten zu rechnen. Er sieht IAG strukturell am besten aufgestellt, um das aktuelle Umfeld zu meistern, und mit den besten Chancen auf Gewinnwachstum im kommenden Jahr./edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
29.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23.13 €
|
Abst. Kursziel*:
25.38%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
22.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.75%
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
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